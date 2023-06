Trump carica i suoi a 48 ore dall’incriminazione | «Biden vuole mandare in galera il suo principale avversario | ma non ci riuscirà» – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 11 giugno 2023) Anche di fronte alle numerosi inchieste giudiziarie a suo carico, Donaldnon accenna a smorzare i toni della sua campagna elettorale. Anzi, ad ogni nuova uscita pubblica idiscorsi si fanno sempre più polemici ed estremi. La scorsa notte, l’ex presidente americano – e candidato per la nomination repubblicana per il 2024 – ha tenuto il suo primo discorso pubblico a Columbus, in Georgia, dopo l’incriminazione per i documenti classificati trovati nella sua villa di Mar-a-Lago. «Ho messo tutto in gioco e non mi arrenderò mai. Non mi fermeranno e non smetterò di lottare per voi», ha gridatoaisupporter. Il tycoon ha poi puntato il dito contro la «sinistra marxista», accusata di voler usare il Dipartimento di giustizia come un’arma politica: «Sono corrotti. Questi criminali non possono essere ...