Truffa del cambio Iban | aumentano le vittime | come riconoscerla

(Di domenica 11 giugno 2023) Ormai vengono chiamati con il nome di “men in the middle“, traduzione in lingua anglosassone di “uomini che stanno nel mezzo“. E non poteva esserci dicitura più appropriata per delle bande ditori seriali che entrano in possesso del loro bottino proprio insinuandosi tra le pieghe dei pagamenti digitali. È questa l’ultima frontiera delle frodi finanziarie, di cui vogliamo darvi notizia a seguito dei numeri sempre più importanti riscontrati nelle ultime settimane dagli agenti della Polizia postale e dagli uomini della Guardia di Finanza. Il fenomeno ha assunto dimensioni via via maggiori in particolare nel Nord Italia. Sono la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia e l’Emilia Romagna le regioni più colpite, aree in cui aziende e imprese operano ormai in maniera standard attraverso il supporto delle nuove tecnologie informatiche. Ed è in questo contesto che agiscono i ...