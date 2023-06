Trova un miliardo di lire nascosto in una scatola Choc | Ecco quanto valgono ora

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 11 giugno 2023)rsi tra le mani une scoprire che non può spenderlo. È l'incredibile storia di un cinquantenne di Ceccano, in provincia di Frosinone, che ha rito in casa, facendo i lavori di ristrutturazione, un buono fruttifero di cinquecentodel 1937, che alla scadenza, nel 1962, avrebbe fruttato al nonno agricoltore, undelle vecchie. "Ero molto legato a mio nonno e mi piace pensare che a guidarmi alla scoperta di quella cassetta di legno nascosta dentro il muro con i buoni di Stato sia stato proprio lui. Come gli uomini del suo tempo, era un gran risparmiatore. È un peccato che il frutto dei suoi sacrifici sia venuto fuori solo ora e rischi di essere vanificato", ha raccontato l'operaio a Il Messaggero. Un vero peccato non aver ...