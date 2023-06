Trofeo Shalom | è il giorno delle finali | il Benevento in campo per il primo posto

(Di domenica 11 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUltime gare di qualificazione per il 38°, torneo di calcio giovanile riservato alla categoria Under 17. Nella prima gara la Turris di mister Andrea Iuliano figlio di Antonio Iuliano ex capitano storico del Napoli degli anni ’70 supera con un netto 4 a 0 i giovani “coraggiosi” talenti del FC Matese. Saranno proprio quest’ultimi a disputare lana per il 5° e 6°contro il Giugliano Calcio. La seconda gara in programma tra Juve Stabia e Gliugliano Calcio è stata scoppiettante, ricca di gol ed è terminata con un 4 a 4, proprio allo scadere del triplice fischio dell’arbitro Francesco Russo della sezione AIA diil Giugliano trova il pareggio su rigore ad opera Alessandro Onorati. I leoni di Giugliano pur avendo lo stesso punteggio di classica ...

... SVOLTASI A PIETRELCINA, TRIONFO - BIS DELL'INDEPENDENT DI MARANO DI NAPOLI Domani , giovedì 8 giugno 2023 , al via il torneo maschile della 38esima edizione del. Alle ore 17 , ...Ai nastri di partenza il 38°"Tabacchi Collarile Cup". La conferenza stampa di presentazione si è tenuta presso il Bar Agip, in via Aldo Moro a Benevento. Questo evento calcistico annovera il torneo femminile, allo ...Benevento. Ai nastri di partenza il 38°'Tabacchi Collarile Cup'. La conferenza stampa di presentazione si svolgerà mercoledì 31 maggio, con inizio alle 19, presso il Bar Agip, in via Aldo Moro a Benevento. Questo evento ...

Trofeo Shalom: L'U17 parte forte, 7-0 al Giugliano Lega Nazionale Dilettanti

Ultime gare di qualificazione per il 38° Trofeo Shalom, torneo di calcio giovanile riservato alla categoria Under 17. Nella prima gara la Turris di mister Andrea Iuliano (figlio di Antonio Iuliano, ex ...Il Matese che ha partecipato al Campionato Regionale Molisano arrivando prima in classifica con 60 punti su 66 ha fatto il suo esordio allo Shalom. La squadra matesina ... arrivano in finale per ...