Trionfo Ducati al Gran Premio d’Italia | vince Bagnaia

(Di domenica 11 giugno 2023) SCARPERIA (FIRENZE) (ITALPRESS) – Pecco) ha vinto il GPin MotoGP disputato al Mugello. Un vero e proprioper la scuderia italiana che ha piazzato ben quattro moto davanti a tutti. Secondo ha chiuso, a 1?067?, lo spagnolo Jorge Martin (Prima Pramac), terzo il compagno di squadra Johan Zarco (+1?977) che ha prevalso, dopo una lotta serrata, su un ottimo Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team). Quinta la Ktm del sudafricano Brad Binder, sesta l’Aprilia di Aleix Espargarò, settimo l’australiano Jack Miller con la Ktm, ottavo Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team), nono Enea Bastianini () e decima la Yamaha di Franco Morbidelli. Caduta alla curva 15 per l’otto volte campione del mondo Marc ...

