Treni diretti Roma-Pompei dal 16 luglio | l’annuncio del ministro Sangiuliano al forum di Bruno Vespa

... che deve disporre di percorsi scorrevoli e veloci, "" e a bassa tortuosità. Attualmente si ... per consentire per ottimizzare gli interscambi con iin partenza e arrivo da/per Udine e ...... iinteressati non avranno diritto ad ottenere la detrazione, perché i costi per il ... quindi, ottenere la detrazione fiscale al 19% per gli abbonamenti di autobus, metropolitane e. Non ...Raddoppiano i regionaliverso la riviera romagnola : dopo il successo del 2022, anno di ... Da domenica 11 giugno e fino al 10 settembre, ogni sabato e domenica un totale di ottoRock sarà ...

Treni per le vacanze, ecco l'offerta potenziata per chi sceglie l'Emilia ... Regione Emilia Romagna

"Il 16 luglio parte il treno Roma-Pompei, realizzato con le Ferrovie dello Stato: porterà i visitatori direttamente alla stazione ma anche gli scavi di Pompei. All'Interno si potrà vedere anche un ...«Dal 1° luglio si paga il biglietto per l'ingresso al Pantheon, che è il sito museale più visitato in Italia». Lo ha annunciato il ministro della Cultura, ...