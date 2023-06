Tre ko su tre Ma il nostro calcio ora è vivo

Una partita comunque più combattuta di quanto dica lo score: primo set durato 1h22' (tiebreak 7 - 1), poi Djokovic va in scioltezza e chiude inset. Con questo successo Djokovic riconquista il ...L'atleta nato a Belgrado ha arricchito la sua impressionante collezione di record con un altro primato: è il primo giocatore della storia del tennis a vincere per almenovolte tutti e quattro i ...È anche il solo tennista a essersi aggiudicato almenovolte tutti i tornei dello slam. Ha vinte uno Slam in 3 decenni diversi (2000 - 2010 - 2020), primato che nel trentennio 2000 - 2010 - 2020 ...

Novak Djokovic nella storia. Il serbo ha vinto il Roland Garros 2023, battendo agilmente in tre set Casper Ruud con il punteggio di 7-6, 6-3, 7-5. Con questo successo Djokovic conquista il suo 23esimo ...Novak Djokovic nella leggenda: il tennista serbo ha vinto il torneo del Roland Garros, stabilendo così il record assoluto di successi in tornei Slam per un tennista: sono 23, uno in più di Nadal. Djok ...