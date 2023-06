Tre italiane in tre finali europee tutte ko | mai successo prima

Leggi su agi

(Di domenica 11 giugno 2023) AGI - Avrebbero potuto rappresentare la rinascita del calcio italiano, caduto in basso dopo l'esclusione (la seconda consecutiva) dai mondiali in Qatar della nostra Nazionale. E invece è finita malissimo. L'Inter ha consegnato ieri sera la Champions League al Manchester City arrendendosi alla sfortuna (una traversa di Dimarco), agli errori sotto porta di Lukaku e alla qualità' del portiere avversario Ederson. La Roma, in Europa League, ha pagato a caro prezzo gli errori ai calci di rigore di Mancini e Ibanez nella sfida che il Siviglia si è aggiudicato per 5-2 dopo 120' conclusi sull'1-1 con una traversa di Smalling nel finale. In Conference League la Fiorentina ha subito al 90' il gol-beffa del 2-1 che ha sancito il trionfo del West Ham. Bottino più magro di così non poteva esserci. E pensare che le speranze della vigilia erano ben altre, perché le avversarie (fatta eccezione forse ...