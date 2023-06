Tre finali europee zero titoli | l’Italia mastica amaro

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 11 giugno 2023) Nell’ordine Roma, Fiorentina e Inter. Tre squadre italiane in finale in altrettante competizioni calcistichee tre sconfitte.. L’ultimo in ordine di tempo l’ko in Champions. La squadra di Guardiola alza al cielo la Coppa dalle grandi orecchie e beffa gli interisti che hanno giocato alla pari contro un City tornato umano per una sera. Tanti tiri in porta ma troppi errori con un attacco inconsistente. La squadra di Inzaghi torna a Milano senza la Coppa ma guarda al futuro. Dopo il ko col City, Simone Inzaghi si dice soddisfatto della prestazione della squadra. “Ho fatto i complimenti ai ragazzi, sono stati grandiosi. Han fatto una grandissima partita. E’ un momento difficile, ma abbiamo la possibilità di tornare in finale. Abbiamo affrontato una squadra fortissima e ...