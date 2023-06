Transizione green? Vi spiego perché non vale la pena

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 11 giugno 2023) Quando si parla di Pnrr, la preoccupazione prente è di spenderli bene, spenderli tutti, i quattrini che l’Europa ci impresterà. C’è però anche un secondo problema, di cui si parla di meno, o meglio si parla in modo obliquo: per che cosa spenderli. La risposta canonica è: portare a termine le sei “missioni” indicate dall’Europa, dalla digitalizzazione allaecologica, dalle infrastrutture alla ricerca, dall’inclusione alla salute. Ma è una risposta convincente? Forse non del tutto, per vari ordini di ragioni. Intantoforte è il rischio che gli enti locali siano chiamati a spendere pur di spendere, senza una chiara e previa individuazione delle priorità. In secondo luogo,non è detto che i costi futuri di mantenimento delle nuove opere (infrastrutture e personale) abbiano le dovute coperture. ...