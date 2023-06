Traffico Roma del 11-06-2023 ore 19 | 30

(Di domenica 11 giugno 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna circolazione sostenuta e rallentata tra la Pontina è lo svincolo A24sostenuto anche sul interna in particolare era Cassia bis e Casilina Maggiore attenzione sull’autostradaFiumicino perma anche per un precedente incidente qui code a tratti tra l’autostrada A12 l per chi è diretto all’Eur sulla autostradaTeramo continuano gli spostamenti nel direzione della capitale e non si escludono ulteriori rallentamenti tra Castel Madama e la barriera diEstanche dopo il casello autostradale nel dettaglio tra Ponte di Nona e Viale della Serenissima su tutti e due i sensi di marcia al tempo e pioggia in quest’ultima ora hanno Inoltre ...

... il predetto, proveniente da Bangkok, era in procinto di imbarcarsi sull'aereo diretto a, sua ...e laboriose indagini che hanno consentito l'acquisizione di prove molto importanti sul...Le auto entreranno da Porta Marina, percorreranno viae Via Antici transitando nella Piazzuola ...30 e il transito procederà fino alle ore 16 circa, orari in cui verrà deviato il...... un provvedimento preso per non gravare ulteriormente sul, già congestionato dai lavori nel sottopassaggio di via Crispi, tanto che da tempo in via, direzione stazione - via Cavour, è ...

Traffico Roma del 11-06-2023 ore 16:30 RomaDailyNews

che il medesimo era in contatto con un individuo dall'accento straniero - e più precisamente orientale - per motivi sicuramente attinenti al traffico di stupefacenti e che il nipote del Mutolo, De ...Dopo ben 10 anni, nella giornata di domani lunedì 12 giugno, riaprirà i battenti la stazione di via Val D’Ala, a Conca d’Oro, nel territorio di Montesacro.