Traffico Roma del 11-06-2023 ore 18 | 30

(Di domenica 11 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna continuano gli spostamenti maggiormente presenti trapuntine Tuscolo km la circolazione verso la capitale sulla A24Teramo in particolare tra Castel Madama e la barriera diEst ma sempre pioggia hanno Inoltre rallentato chi viaggia in particolare sulla tratto laziale dell’auto sole tra Guidonia e la diramazioneSud su entrambe le direzioni ancora sulla A1 sul trattoNapoli non si escludono code perintenso tra Frosinone Valmontone Provenendo dal capoluogo Campano circolazione sostenuta in rallentata sulla A12-civitavecchia perché parte dalla costa laziale più precisamente tra Santa Marinella e Torrimpietra accade lo ...

Le auto entreranno da Porta Marina, percorreranno viae Via Antici transitando nella Piazzuola ...30 e il transito procederà fino alle ore 16 circa, orari in cui verrà deviato il...... un provvedimento preso per non gravare ulteriormente sul, già congestionato dai lavori nel sottopassaggio di via Crispi, tanto che da tempo in via, direzione stazione - via Cavour, è ...Lavoreremo insieme su un partenariato operativo contro ildi esseri umani e sosterremo la Tunisia nella gestione delle frontiere". MELONI "Concordo pienamente con quanto detto da Von der ...

Traffico Roma del 11-06-2023 ore 16:30 RomaDailyNews

Dopo ben 10 anni, nella giornata di domani lunedì 12 giugno, riaprirà i battenti la stazione di via Val D’Ala, a Conca d’Oro, nel territorio di Montesacro.«Lavori dal primo luglio» Si parte con il ponte di Ferro a Ostiense. Gli interventi dureranno quattordici mesi. Ai nastri di partenza il sottopasso che unirà Castel Sant’Angelo a via della Conciliazio ...