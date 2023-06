Traffico Roma del 11-06-2023 ore 17 | 30

(Di domenica 11 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna in graduale aumento iltra l’ostiense la Tuscolana spostamenti maggiori rispetto alla precedente aggiornamento sulla tratto laziale dell’autosole tra Frosinone e Colleferro Provenendo da Napoli stessa situazione anche sulla A24-teramo nel dettaglio alla barriera autostradale diEst in direzione della grande nessun disagio di rilievo sulle Urbano della stessa autostrada e sull’intero percorso della tangenziale est maggiormente trafficata In quest’ultima ora la statale Aurelia Provenendo dalla costa dove si rallenta ulteriormente tra Aranova e Malagrotta in prossimità delle Portuense prudenza per i possibili rallentamenti a causa di un incidente tra Viale Isacco Newton via Felice ...

Le auto entreranno da Porta Marina, percorreranno viae Via Antici transitando nella Piazzuola ...30 e il transito procederà fino alle ore 16 circa, orari in cui verrà deviato il...... un provvedimento preso per non gravare ulteriormente sul, già congestionato dai lavori nel sottopassaggio di via Crispi, tanto che da tempo in via, direzione stazione - via Cavour, è ...Lavoreremo insieme su un partenariato operativo contro ildi esseri umani e sosterremo la Tunisia nella gestione delle frontiere". MELONI "Concordo pienamente con quanto detto da Von der ...

Traffico Roma del 11-06-2023 ore 14:30 RomaDailyNews

Dopo ben 10 anni, nella giornata di domani lunedì 12 giugno, riaprirà i battenti la stazione di via Val D’Ala, a Conca d’Oro, nel territorio di Montesacro.«Lavori dal primo luglio» Si parte con il ponte di Ferro a Ostiense. Gli interventi dureranno quattordici mesi. Ai nastri di partenza il sottopasso che unirà Castel Sant’Angelo a via della Conciliazio ...