Traffico Roma del 11-06-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione La domenica prosegue senza particolari problemi per chi viaggia sulla Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24 prestare attenzione per il maltempo in particolare sull’autostrada del Sole trailer vive a 24 e la diramazioneSud torna regolare illungo via del Foro Italico nel taglio tra viale di Tor di Quinto il corso di Francia dopo la risoluzione dell’ incidente nella galleria Fleming in direzione dell’Olimpico acittà prudenza per un incidente su via di Pietralata non si escludono rallentamenti in prossimità di via della torba in aumento gli spostamenti sulla Pontina in direzione dell’EUR tra Pomezia e Castel di Decima torniamo sulla tangenziale est e 21 di questa sera e fino alle 6 del mattino Maggiore attenzione per la ...