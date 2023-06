Traffico Roma del 11-06-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e buona domenica dalla redazioneregolare ne queste prime ore pomeridiane sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24 sempre prudenza sulla tangenziale est nel dettaglio nella galleria Fleming a causa di una precedente incidente in direzione dell’Olimpico possibili disagi alladopo l’uscita viale Tor di Quinto ancora sulla tangenziale est e dalle 21 di questa sera e fino alle 6 del mattino successivo Maggiore attenzione per la chiusura dello svincolo di via dei Monti Tiburtini via Gerardo Chiaromonte in entrata nella galleria della Nuova Circonvallazione interna verso San Giovanni e infine ricordiamo all’ippodromo delle Capannelle c’è il Rock inil festival musicale dell’estatena fino al 28 luglio dalle 21 in poi ricordiamo Le ...