Traffico Roma del 11-06-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati in studio a Sonia cerquetani sulla tangenziale est per incidente code verso lo stadio Olimpico dalla Salaria a Corso di Francia regola ilsul Raccordo Anulare lungo le due carreggiate fino alle 18 di domani lunedì 12 giugno chiuso per lavori un tratto di via Marco Simone tra via Palombarese e via Bellegra questa sera alle 19:15 processione in centro con partenza e ritorno in Piazza Santa Maria Maggiore i fedeli sfileranno lungo via e piazza dell’esquilino e via Liberiana possibili deviazioni o limitazioni per 10 linee di bus ma per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...