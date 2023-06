Traffico Roma del 11-06-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati redazione Sonia cerquetani riaperta al transito la tangenziale Prima chiusa per incidente tra via Nomentana e via Tiburtina verso viale Castrense è sempre sulla tangenziale per un altro incidente code verso lo stadio Olimpico dalla Salaria Corso di Franciaintenso con code sul Raccordo Anulare tra Casilina e abbia in carreggiata interna fino alle 18 di domani lunedì 12 giugno chiuso per lavori un tratto di via Marco Simone tra via Palombarese e via Bellegra questa sera alle 19:15 processione in centro con partenza e ritorno in Piazza Santa Maria Maggiore i fedeli sfileranno lungo via e piazza dell’esquilino e Liberiana possibili deviazioni o limitazioni per 10 linee di bus ma per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per ...