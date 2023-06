Traffico Roma del 11-06-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani chiusa la tangenziale est Dopo un incidente tra via Nomentana via Tiburtina Portonaccio verso viale Castrense si sta provvedendo ora la pulizia del manto stradale esiste in coda da via delle Valli incidenti con disagi alin piazza dell’esquilino tra via Cavour e Piazza di Santa Maria Maggiore poi su via Tuscolana & via della Magliana Nuova 3 a via di Villa Bonelli e via Mondolfo Ugo Guidointenso concludi Invece sul Raccordo Anulare tra Casilina e Appia in carreggiata interna altri file sulla Pontina in uscita datra il raccordo anulare e Castel di Decima file attratti sulla via Aurelia tra il raccordo e via dell’arrone giustamente agevolati oggi domenica dall’assenza dei mezzi pesanti questo fino alle 22 di questa sera ...