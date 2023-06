Traffico Roma del 11-06-2023 ore 10 | 30

(Di domenica 11 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani chiusa al transito per incidente la tangenziale est e tra via Nomentana via Tiburtina verso viale Castrense è sempre un incidente code su via della Magliana Nuova 3 a via di Villa Bonelli e via Mondolfo Ugo Guido brevi rallentamenti sul Raccordo Anulare tra Casilina e Appia in carreggiata interna spostamenti agevoli oggi domenica dall’assenza dei mezzi pesanti e questo già dalle 7 fino alle 22 di questa sera fino alle 18 di domani lunedì 12 giugno chiuso per lavori un tratto di via Marco Simone via Palombarese e via Bellegra questa sera alle 19:15 processione in centro con partenza e ritorno in Piazza Santa Maria Maggiore i fedeli sfileranno lungo e via Piazza dell’esquilino è su via Liberiana possibili deviazioni o limitazioni per 10 linee di bus ma per i dettagli di queste di altre notizie potete ...

... per atterrare nel capoluogo ciociaro, sarebbe costretto ad immettersi nelaereo della capitale per poi dirigersi a sud dicon tempistiche e costi che aumenterebbero vertiginosamente ...... faceva la 'retta' per qualche boss di quartiere anche dei soldi provento deldi droga. In ... è indagando sui clan che spadroneggiano e si contendono le 'piazze' a Nord - est di, che i ...Lo cantano i ragazzini a scuola, lo fischiettano le mamme e i papà in coda nel, risuona ... Ad accorgersi di loro ci pensa una piccola casa discrografica di, che non ci pensa neppure per ...

Traffico Roma del 11-06-2023 ore 07:30 RomaDailyNews

Insospettabile e sulla sedia a rotelle. Francesco Guccini, 67 anni, pensionato, ma con precedenti, in realtà, nella sua abitazione del Tufello, in via Monte Sirino, celava un autentico ...Da Messina , rione Don Orione, a ridosso del quartiere Lombardo e del Ponte Americano, alle pedane di piazza Venezia a Roma , come il mitico “Vigile” di ...