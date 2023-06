Traffico Roma del 11-06-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 giugno 2023) Luceverdedalla redazione Buongiorno ben trovati e buona domenica al microfono Sonia cerquetaniscarso in queste ore su strade ed autostrade della capitale unica segnalazione un incidente su via della Magliana disagi altezza Vicolo di Santa passera nelle due direzioni spostamenti agevolati oggi domenica dall’assenza dei mezzi pesanti e questo già dalle 6 e fino alle 22 di questa sera hai pochi in viaggio raccomandiamo prudenza per la nebbia questa mattina Riduce la visibilità sulla A1 da Attigliano aNord compresa la diramazione in già fino alle 18 di domani lunedì 12 giugno chiuso per lavori un tratto di via Marco Simone tra via Palombarese e via Bellegra questa sera dalle 19:15 processione in centro con partenza e ritorno in Piazza Santa Maria Maggiore i fedeli sfileranno lungo via e piazza dell’esquilino e via ...