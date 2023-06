Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino nessuna crisi | “Ci amiamo più di prima”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 11 giugno 2023) TraDe. Di recente il gossip aveva ipotizzato un nuovo allontanamento per la coppia, che è tornata ad essere una famiglia unita dallo scorso anno. Gli indizi social però parlano chiaro:non hanno alcuna intenzione di perdersi., ospite a Verissimo, parla del suo amore perDe, con cui si è legata per lavolta 10 anni fa. “È il mio mascalzone preferito”, dice la conduttrice. E parlando del ritorno insieme: “È stato complesso. Mi ero concessa di darmi un’altra possibilità con un’altra persona, che però non è andata a buon fine. Quindi quando ho rincontrato ...