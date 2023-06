(Di domenica 11 giugno 2023) Iltenta il. Secondo quanto riporta il Daily Star, gli Spurs sono pronti all’affondo per Jadondel Manchester...

Il Real Madrid sarebbead aprire le trattative per Harry Kane . Con l'ufficialità dell'addio di Karim Benzema il ... al, sarebbe di 80 milioni di euro per il cartellino di Harry Kane . ...... che invece parlano di un Bayernall'assalto con tanto di proposta ufficiale. Al momento, ... e ovviamente il, che pretende sempre oltre 100 milioni. Di cento milioni, più o meno, è ...Dopo la deludente stagione ale l'addio anticipato agli Spurs nel mese di marzo, Conte ...a tornare in pista anche il belga Philippe Clement, separatosi dal Monaco. Brendan Rodgers e ...

Tottenham, pronto un grande colpo: occhi su Sancho Calciomercato.com

Il West Ham United e il Tottenham sono interessati a ingaggiare il difensore centrale della Roma Roger Ibanez quest'estate Contratto in scadenza nel 2025, ...Il Napoli, vincitore dello scudetto, va tutelato, e De Laurentiis lo sa, ed è proprio per questo che è pronto a trattenere tutti i suoi ...