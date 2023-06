Torna la corsa in montagna Colere-Rifugio Albani

Leggi su bergamonews

(Di domenica 11 giugno 2023). Il 18 Giugnola 17^ edizione dellainche parte da(1100 m.s.l.m.) e sale lungo il crinale della Presolana per raggiungere il panorama più spettacolare delle Orobie bergamasche ai piedi dello Spigolo Nord. I concorrenti taglieranno il traguardo al, a quota 1.939 s.l.m dopo aver percorso una lunghezza di 5,2 km e 900 mt di dislivello. Si tratta di una gara podistica non competitiva nella quale verranno premiati i primi 3 classificati delle categorie uomini, donne e ragazzi under 18 (nati dal 2006 in poi). Un premio speciale di 400 euro verrà assegnato a chi batterà il record della salita, ora fermo a 34’41”. Lapercorre il ...