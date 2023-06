L 'Inter che a Istanbul ha sfiorato la quarta Coppa Campioni/Champions League della sua storia è una squadra che nelle ultime due campagne acquisti, quelle della stagione 2022 - 23, è stata rinforzata ...... a patto che ivengano confermati, mi sembra tanta roba. Sarebbe bene farci capire anche ... la prima fase di mercato è tutta incentrata su parametrio quasi. Intrecci, finalmente, anche ...In tre gare su quattro sono stati giustamentema non sono mai riusciti a segnare: un gol a ... ma gli interi play - off: i gol mangiati, le gare non chiuse, i pochissimi tiri concessi, le...

Titolari a zero, Lukaku bis e non solo: la strategia di mercato che ha portato l'Inter in finale La Gazzetta dello Sport

Marotta, Ausilio e Baccin protagonisti fuori dal campo con campagne acquisti low cost ma perfette: ecco come l’Inter ha sfiorato il poker in Champions ...Nel mirino delle forze dell’ordine due locali in via Roma. Scattata la denuncia per sfruttamento dei lavoratori.