Tiro a giro fantastico e gol decisivo per Insigne col Toronto – VIDEO

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 11 giugno 2023) IlFC di Lorenzonon sta navigando in ottime acque nel corso di questa stagione di MLS, con i canadesi che sono stati per diversi tratti del campionato nell’ultima posizione della Eastern Conference. Nella notte però Lorenzoè riuscito a ritrovare il sorriso, segnando un bellissimo gol con la maglia delche è risultato poianche per guadagnare un punto contro Nashville ed allontanarsi dalle ultime posizioni di classifica. Di seguito ildel gol pubblicato direttamente dalla MLS sul proprio profilo Twitter ufficiale e la didascalia: Lorenzo. Special. A testimoniare quanto le magie del numero 24 di Frattamaggiore siano apprezzate oltreoceano. IL: Lorenzo. Special. ...