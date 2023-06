Timperi e Ippoliti | tensione in diretta tv | il giornalista abbandona lo studio di Rai1 video

(Di domenica 11 giugno 2023) Attimi di imbarazzo nellotelevisivo di Uno Mattina in Famiglia in onda oggi, domenica 11 giugno 2023, in: spiazzando letteralmente i presenti, Giannihato lotelevisivo dopo un gesto e uno scambio di battute con Tiberioche evidentemente non...

Unomattina in Famiglia, scontro Tiberio- GianniCome ogni settimana, da molti anni a questa parte, il sempre ironico Gianni, anche durante la puntata di questa mattina di ...Stufo dei modi di Tiberio, Gianniha raccolto i suoi giornali e ha lasciato in diretta lo studio di UnoMattina in famiglia ma altro che famiglia: ecco il ...Sembrerebbe confermata anche la squadra di Uno Mattina in famiglia , composta da Tiberio, Ingrid Miccitelli , Giannie Monica Setta . Si affievoliscono, quindi, le voci che volevano ...

Gianni Ippoliti fa la rassegna, Tiberio Timperi sbuffa: il giornalista ... Fanpage.it

Cambia però uno dei protagonisti: ad avercela con Tiberio Timperi, stavolta è Gianni Ippoliti. Quest’ultimo, contrariato per l’atteggiamento del padrone di casa, ha abbandonato in anticipo lo studio ...A Uno Mattina In Famiglia non mancano delle frizioni tra Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti e il giornalista lascia lo studio ...