Tiberio Timperi | il Codacons interviene sullo scontro con Ippoliti | “Bullismo e minacce”

Leggi su biccy

(Di domenica 11 giugno 2023) Questa settimana movimentata condita da catfight vip quotidiane si è chiusa col botto. Giannihanno avuto unodurante Unomattina in Famiglia.ha accusato il collega di aver sbuffato durante la sua rassegna stampa e il conduttore ha cercato di chiudere il botta e risposta in modo infelice: “Vuoi finire qui la rassegna stampa? Ok grazie a arrivederci. Ok ma non ne parliamo ora, parliamone dopo, così dopo facciamo i conti“. E proprio questa frase ha attirato le attenzioni del. Il presidente dell’associazione per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, Carlo Rienzi, attraverso un comunicato stampa ha accusatodi aver avuto un atteggiamento ‘non idoneo alla fascia protetta, condito da ...