Terremoto | scossa di magnitudo 3 6 ai Campi Flegrei

I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato alle ore 8,44 della mattinata di domenica 11 giugno una fortedicon epicentro che i vulcanologi hanno localizzato a est di Montenuovo, in prossimità della zona della Starza e di via Fasano a Pozzuoli. La magnitudo delladiai ...a Napoli, fortenei Campi Flegrei: gente in strada da Soccavo a Quarto Insieme a quella di marzo scorso di pari grado èla più forte dal 2005.

Un terremoto di magnitudo 3.6 ha interessato questa mattina la zona dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli. La scossa è stata registrata attorno alle 8.44. L’Osservatorio Vesuviano, sede napoletana ...Il primo cittadino spiega che sono state due le scosse di terremoto, una più lieve ed un'altra più forte registrate stamattina ai Campi Flegrei: "L'Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa ...