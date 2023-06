Terremoto oggi Napoli | scossa magnitudo 3 6 in zona Campi Flegrei

a Napoli, registrato in zona Campi Flegrei. La scossa, di magnitudo 3.6, è avvenuta alle 08.44 di questa mattina, domenica 11 giugno, ad una profondità di 2.6 Km. Ilè stato ...a Napoli, forte scossa nei Campi Flegrei: gente in strada da Soccavo a Quarto Si chiamava Anna Tuzzato , aveva 29 anni, era di Fiesso d'Artico, in provincia di Venezia, e si era laureata in ...I sismografi dell' Osservatorio Vesuviano hanno registrato alle ore 8,44 di questa mattina una forte scossa con epicentro che i vulcanologi hanno rilevato a est di Montenuovo, in prossimità della zona ...

Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.6, è la più alta da 40 anni: avvertita anche a Napoli Fanpage.it

"Siamo quotidianamente in contatto con i vertici dell'Ingv per il monitoraggio del fenomeno e ogni tipo di cambiamento di scenario sarà immediatamente comunicato" ...Questa mattina, domenica 11 giugno, alle 8:44 si è verificata una scossa di terremoto nei Campi Flegrei, in Campania, avvertita anche a Napoli.