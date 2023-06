Terremoto ai Campi Flegrei | scossa di magnitudo 3 6 nel territorio di Pozzuoli Il sindaco | “Al momento nessun danno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 giugno 2023) Undi3.6 ha interessato questa mattina la zona dei, in provincia di Napoli. Laè stata registrata attorno alle 8.44. L’Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell’Ingv, ha localizzato l’epicentro a una profondità di 3 km neldi, in prossimità di via Fasano. Si tratta del secondo di due eventi sismici registrati dall’Osservatorio Vesuviano questa mattina: il primo, di1.6 e registrato alle 8.17, è stato localizzato in prossimità di via Antiniana alla profondità di 2,5 km. Ildi, Gigi Manzoni, via social ha tranquillizzato i cittadini: “Comprendo le preoccupazioni di oggi e degli ultimi mesi per via del susseguirsi degli eventi ...