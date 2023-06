Terremoto a Napoli oggi | forte scossa in mattinata nei Campi Flegrei con epicentro a Montenuovo

... via Pirandello, Via, la nascita dei supermercati prima, la grande distribuzione poi ne hanno decretato un declino inesorabile. Lo spopolamento del centro nel maggio del 1984 per il......commissario straordinario del governo per la ricostruzione dei territori colpiti daldel ...e presidente del collegio dei revisori del Teatro Stabile di Roma e di quello di, e i 5mila ...... leader nel packaging alimentare, con sede ad Arzano (in provincia di) che fa capo all'ex ...come commissario straordinario del governo per la ricostruzione dei territori colpiti dal...

Paura in Campania, forte terremoto avvertito a Pozzuoli e Napoli | LIVE MeteoWeb

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6, si è verificata alle ore 08:44 con epicentro a Pozzuoli, in provincia di Napoli. La profondità stimata è stata di circa 2.6 Km. Potete monitorare tutte le sco ...Una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata questa mattina ai Campi Flegrei, in provincia di Napoli, attorno alle ore 8,44. La scossa è avvenuta a una profondità di 2,6 chilometr ...