Terra amara | trame dall' 11 al 17 giugno 2023 | Julide travolta dallo scandalo

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 11 giugno 2023)assicurerà al suo pubblico un'altra settimana di grandi emozioni e novità, come si evince'11 al 17. Al centro della scena ci sarà ancora Zuleyha Altun, che continuerà a rimanere in prigione dopo la deposizione di Demir Yaman contro di lei. Intanto, il figlio di Hunkar ed Yilmaz usciranno dal carcere e torneranno a casa. Akkaya incontrerà Mujgan dopo che la donna ha tentato il suicidio e la donna gli chiederà un'altra possibilità. In seguito, Zuleyha pregherà Yilmaz di non andare piu a farle visita in carcere per cercare di ammorbidire Demir e il giovane, a quel punto, dopo aver letto una struggente lettera della Altun e, su consiglio di Fekeli, deciderà di lasciare Cukurova con Mujgan, Kerem Alì e Behice per trasferirsi ad ...