Terra amara | anticipazioni puntate al 18 06 | Fekeli rischia la vita | Julide sospesa dal suo incarico

Leggi su fattidigossip

(Di domenica 11 giugno 2023), il mondo turco in prima serata su Canale 5 Le prossimedella soap opera, in onda in prima visione su Canale 5 dal 12 al 18 giugno, promettono di essere ricche di novità e colpi di scena.verràdal suodi pubblico ministero di Cukurova, che era stato affidatole in passato. Ma ci saranno anche altre conseguenze, come la decisione di Ali Rahmetdi mandare Yilmaz insieme a Mujgan e Kerem Ali a Istanbul, lontano dalla cittadina. L’attentato ai due protagonisti In queste nuovedi, Cetin erischieranno di perdere lain un attentato. Yilmaz, per proteggere i ...