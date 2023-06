Terra Amara Anticipazioni 12 giugno 2023 | Zuleyha dice addio per sempre a Yilmaz!

(Di domenica 11 giugno 2023)in prigione Nella puntata diin onda lunedì 12su Canale 5, scopriamo che nella vita di, la ex sarta, si è verificata una pazzia: ha rubato la pistola a Fekeli ed ha sparato tre colpi a Demir. Mentre l’uomo, la cui vita era appesa ad un filo, veniva operato d’urgenza in ospedale, la protagonista veniva arrestata e trasportata in carcere. Lì, per la Altun non è stata affatto facile abituarsi a stare rinchiusa dentro a quattro mura, lontana dai figlioletti e con delle perfide compagne di cella. Le altre detenute, bistrattandola per il suo status agiato, l’hanno esasperata a tal punto da spingerla a rompere una brocca per minacciare una di loro con un pezzo di ...

, avete mai visto Saniye in costume È davvero uno schianto, per questo comprendiamo perfettamente perché Gaffur l'abbia scelta come compagna di vitaè la soap - opera turca che ...Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 12 giugno , alle 14.10 , Zuleyha , per evitare di far innervosire ancora di più Demir, e per tutelare Adnan e Leyla, vieta a Yilmaz di continuare ...Il nuovo episodio ditornerà domani, lunedì 12 giugno , alle 14:10 circa su Canale 5 . La soap opera è ambientata in Turchia negli anni settanta ed è stata trasmessa su Atv dal 2018 al 2022 con il titolo Bir ...

Terra Amara su Canale 5: le anticipazioni delle puntate dall'11 al 17 giugno La Gazzetta dello Sport

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda lunedì 12 giugno 2023 su Canale 5 rivelano che Zuleyha, con il cuore a pezzi, proibisce a Yilmaz di tornare farle ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...