Tennis | Novak Djokovic torna numero 1 del mondo! Detronizzato Carlos Alcaraz nel ranking ATP

(Di domenica 11 giugno 2023) La vittoria nel torneo di singolare maschile del Roland Garros 2023 diha permesso al serbo, testa di serie3, di scalzare dal trono delATP lo spagnolo1 del seeding a Parigi, battuto proprio dal balcanico in semifinale. Se la sfida andata in scena venerdì non era stata risolutiva per dirimere la questione, lo è stato il match odierno che ha visto il serbo annichilire il tre set nell’ultimo atto il norvegese Casper Ruud: la finale, infatti, metteva in palio altri 800 punti, dato che il vincitore viene premiato con 2000 punti contro i 1200 del finalista perdente.vincendo quest’oggi ha scavalcato, ...

Djokovic nella storia. Il serbo a Parigi ha vinto il Roland Garros 2023, battendo agilmente in tre set Casper Ruud, alla sua seconda finale consecutiva a Parigi ma ancora incapace di vincere un ...AGI -Djokovic è nella leggenda: nessuno come lui prima nella storia del. Nella finale del Roland Garros, secondo Slam del 2023 sulla terra rossa parigina, il tennista serbo, testa di serie ...Ha sconfitto in finale il norvegese Ruud con il punteggio di 7 - 6 (7 - 1), 6 - 3, 7 - 5 dopo tre ore e quattordici minutiDjokovic riscrive la storia dela Parigi . Il 36enne serbo vince per la terza volta il Roland Garros e conquista il 23° titolo del Grande Slam , uno in più di Rafael Nadal, record per il ...

Novak Djokovic nella storia. Il serbo ha vinto il Roland Garros 2023, battendo agilmente in tre set Casper Ruud, alla sua seconda finale consecutiva a Parigi ma ancora incapace di vincere ...Manacor, 11 giu. – (Adnkronos) – "Congratulazioni per questo incredibile risultato Novak Djokovic: 23 è un numero che solo pochi anni fa era impossibile da pensare e tu ce l'hai fatta! Goditelo con la ...