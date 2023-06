Tennis | Novak Djokovic torn numero 1 del mondo! Detronizzato Carlos Alcaraz nel ranking ATP

(Di domenica 11 giugno 2023) La vittoria neleo di singolare maschile del Roland Garros 2023 diha permesso al serbo, testa di serie3, di scalzare dal trono delATP lo spagnolo1 del seeding a Parigi, battuto proprio dal balcanico in semifinale. Se la sfida andata in scena venerdì non era stata risolutiva per dirimere la questione, lo è stato il match odierno che ha visto il serbo annichilire il tre set nell’ultimo atto il norvegese Casper Ruud: la finale, infatti, metteva in palio altri 800 punti, dato che il vincitore viene premiato con 2000 punti contro i 1200 del finalista perdente.vincendo quest’oggi ha scavalcato...

Roland Garros, Djokovic re di Parigi ! Batte Ruud in tre set, segui LIVE Corriere dello Sport

