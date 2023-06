Tennis | Nadal applaude Djokovic | ' 23 Slam un numero impensabile pochi anni fa | goditelo'

(Di domenica 11 giugno 2023) Manacor, 11 giu. - (Adnkronos) - "Congratulazioni per questo incredibile risultato Novak: 23 è unche solofa era impossibile da pensare e tu ce l'hai fatta!con la tua famiglia e la tua squadra!". Così su Twitter RafaelNovakper la vittoria del Roland Garros, 23° titolo del Grandeper il serbo, uno in più proprio di, vincitore per 14 volte a Parigi, l'ultima l'anno scorso.

