Tennis | la classifica dei vincitori slam all-time

(Di domenica 11 giugno 2023) Ecco lamaschile dei. In vetta c’è Rafael Nadal a quota 22, ma Novak Djokovic è vicinissimo all’aggancio, essendo a 21. Poi Roger Federer, che ormai ritirato non riuscirà a fare meglio dei suoi 20 trionfi ottenuti. Italia presente con i due successi di Nicola Pietrangeli negli anni ’60 e con quello di Adriano Panatta – unico nell’Era Open – nel 1976. In grassetto iti ancora in attività. Aggiornato dopo Roland Garros 2023 (Vincitore: Novak Djokovic) Novak Djokovic 23Rafael Nadal 22 Roger Federer 20 Pete Sampras 14 Roy Emerson 12 Björn Borg 11 Rod Laver 11 Bill Tilden 10 Andre Agassi 8 Jimmy Connors 8 Ivan Lendl 8 Fred Perry 8 Ken Rosewall 8 Henri Cochet 7 René Lacoste 7 William Larned 7 John McEnroe 7 John Newcombe 7 William Renshaw 7 Richard Sears 7 Mats Wilander 7 Boris Becker 6 Don ...

