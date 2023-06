Tennis | Djokovic vince per la terza volta il Roland Garros e conquista il 23° titolo del Grande Slam

(Di domenica 11 giugno 2023) Parigi, 11 giu. - (Adnkronos) - Novakriscrive la storia dela Parigi. Il 36enne serboper lailil 23°del, uno in più di Rafael Nadal, record per ilmaschile., che domani tornerà numero 1 del mondo, sconfigge in finale il norvegese Casper Ruud, numero 4 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-1), 6-3, 7-5 dopo tre ore e quattordici minuti.

Ora è, che continua ad avere una gran prima, a scegliere e decidere la tattica. E finisce 6 - 3 per lui, senza grandi problemi, davanti ad un avversario davvero poco incisivo, senza le ...La battaglia del primo set Sullo Chatrier, davanti a una parata di stelle (al fianco della moglie Jelena nel suo box c'era Tom Brady),ha espresso unstellare, nonostante un inizio in ...Novaknon è particolarmente contento di come l'arbitro sta gestendo lo shot clock in questo primo set della finale del Roland Garros , match che il serbo sta giocando contro Casper Ruud . Il ...

Record assoluto per il serbo, 36enne, che supera Nadal, fermo a quota 22. E' lui, per ora, il tennista più vincente di sempre nella storia. Il norvegese Ruud, classe 1998, battuto in tre set ...Nole è leggenda: il serbo batte Casper Ruud con lo score di 7-6, 6-3, 7-5 e conquista il 23° Slam della sua carriera, staccando Nadal nella classifica all-time. Una prestazione in crescendo di ...