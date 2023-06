Tennis | Djokovic vince il Roland Garros ed entra nella leggenda

Con questo successoconquista il suo 23esimo Slam e diventa il tennista più vincente della storia, staccando Rafa Nadal, fermo a 22.Ci siamo, è il giorno della finale del Roland Garros . Il torneo parigino si chiuderà con la sfida tra Novake Casper Ruud : il serbo con una vittoria può entrare nella storia, il norvegese vuole il suo primo titolo Slam. Segui la sfida in ......against Britain's Cameron Norrie during their fourth round match of the Men's ATP Rome Opentournament at Foro Italico in Rome on May 16, 2023. (Photo by Tiziana FABI / AFP) Novakha ...

Finale Roland Garros, Djokovic batte Ruud in 3 set: 7-6 6-3 7-5, è lui l'eroe di Parigi Fanpage.it

Novak Djokovic nella leggenda: il tennista serbo ha vinto il torneo del Roland Garros, stabilendo cosi' il record assoluto di successi in tornei Slam per un tennista: sono 23, uno in piu' di Nadal. Dj ...Con questo titolo, Djokovic diventa il primo uomo a trionfare almeno tre volte in ogni Slam, un traguardo che nel tennis femminile hanno raggiunto Margaret Court, Stefffi Graf e Serena Williams; ...