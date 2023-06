Tennis | da Sinner a Berrettini | tutti gli italiani sull' erba

(Di domenica 11 giugno 2023) Germania, Olanda, Gran Bretagna. Un viaggio in tre tappe, tutto gratis e in chiaro, per gli appassionati di Super. Quattro i tornei trasmessi in diretta, per, sul nostro canale: l'ATP 250 ...

BOSS OPEN Nella geografia delsu erba quello che oggi si chiama ufficialmente Boss Open, l'ATP 250 di Stoccarda, fa parte solo dal 2015. Prima, infatti, lo storico torneo organizzato per la ...tornerà in campo per dare inizio alla (breve) annata sull'erba: la sua programmazione comincerà nei Paesi Bassi, all'Atp 250 di s'Hertogenbosch. Photo credit: Instagram Jannik. Jannik ...Atp 's - Hertogenbosch - Il possibile cammino di JannikNello stesso quarto di finale diè poi stato sorteggiato Ugo Humbert . Il francese è in netta ripresa e ha già fornito diverse ...

Il tabellone principale del torneo ATP 250 di 's-Hertogenbosch 2023 di tennis, il Libema Open, in programma sull'erba neerlandese dal 12 al 18 giugno, vede la presenza di Jannik Sinner: l'azzurro, fru ...Tutti i match prodotti saranno disponibili, in diretta e on demand, su SuperTenniX, la piattaforma digitale della Federazione Italiana Tennis e Padel.