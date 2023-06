Temptation Island 2023 | svelata la prima coppia | chi sono Gabriela e Giuseppe

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 11 giugno 2023) Sta per iniziare una nuova stagione di uno dei reality più attesi: Tempation. Lapuntata andrà in onda lunedì 26 giugno e vedrà arrivare in Sardegna numerose coppie, oltre a tentatori e tentatrici che metteranno a dura prova il loro amore. Mediaset ha appena rivelato quale sarà ladello show con un breve video-rivelazione pubblicato sui social.subito scattate le polemiche per le parole di lei durante l’intervista. Ecco chie cos’è successo.ladi: ecco chiDopo una lunga attesa del pubblico affezionato del reality, finalmente è ...