Teatro dell’Opera di Roma | nella stagione 2023 24 Abbagnato | Muti e Grigolo

Leggi su spettacolo.eu

(Di domenica 11 giugno 2023)Opera di, presentata la/2024 dall’evocativo titolo “Sconfinamenti”: 11 opere, 7 balletti curati da Eleonorae 5 concerti in cui non mancherà il ritorno di Riccardo. In programma 10 nuove produzioni di cui 6 di opera e 4 di danza Il debutto italiano nell’opera di registi internazionali come Simon Stone, Ersan Mondtag e del duo Le Lab. La prima volta all’Opera didi Claus Guth, Allex Aguilera e Luca Micheletti in veste di regista. Il ritorno di Barrie Kosky, Deborah Warner e Damiano Michieletto. La presenza di celebrati coreografi come William Forsythe, Benjamin Millepied e, per la prima volta al Costanzi, di un lavoro di Uwe Scholz. Accanto a loro grandi bacchette come quelle di Marc Albrecht, Juraj Val?uha, Omer Meir ...