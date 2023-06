Talmente rara da valere una vera fortuna | se hai delle lire messe da parte controllare subito|Potresti essere già ricco

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 11 giugno 2023) Le monete di vecchia data possono arrivare aun mucchio di soldi. Ecco quanto puoi guadagnare se hai questo modello a casa Le vecchiepossono arrivare auna. Esistono persone che ad oggi vivono una vita agiata dopo aver valutato e venduto di conseguenza alcuneloro monete più preziose. Si tratta di un mercato ancora oggi piuttosto florido, capace di attrarre verso sé migliaia di investitori e collezionisti incalliti. Insomma, categorie facoltose che farebbero carte false per accaparrarsi i modelli più rari in circolazione. Questa moneta non fa eccezione: ecco quanti soldi puoi guadagnare se ne sei in possesso. Queste monete valgono tantissimo (Ilovetrading).Tra i modelli più rari in assoluto ci sono indubbiamente le 100. Risalenti al periodo della ...