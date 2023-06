Talking Heads | nove punti per raccontare i quarant’anni di Stop Making Sense

(Di domenica 11 giugno 2023), il film concerto diretto da Jonathan Demme che documenta le esibizioni deidurante una serie di concerti al Pantages Theater di Hollywood nel dicembre del 1983, tornerà sul grande schermo in occasione del 40º anniversario dalla sua uscita originale. Nei consuetidi questo blog, nato nel 2011, proverò al’intramontabile capolavoro musicale e cinematografico dei. Cominciamo! 1. Il quarantennalePer celebrare questo importante traguardo, David Byrne, leader della band, ha sorpreso i fan con una divertente iniziativa promozionale; un video in cui viene mostrato mentre ritira l’abito che indossava durante lo spettacolo presso un lavasecco di New York. Nella ...

Scheda artista: David Byrne

