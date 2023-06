Taekwondo | Grand Prix Roma da record | Alessio out ai quarti

(Di domenica 11 giugno 2023)- Una festa di sport, un evento in cui ilè stato protagonista assoluto in una cornice, quella del Foro Italico, vestita a festa per l'occasione. La quarta edizione del Worlddiè stata un successo. A testimoniarlo anche il presidente della FITA, Angelo Cito,

Nella spettacolare cornice dello stadio Nicola Pietrangeli, dal 9 all'11 giugno l'evento più atteso per i praticanti diF. I. T. A: ilPrix per il punteggio necessario alle qualificazioni olimpiche e in contemporanea il torneo Kim e Liu per i più giovani. 'Un evento nell'evento - spiega il delegato ...... pieno di tifosi, non ha lasciato indifferente il ministro per lo Sport Andrea Abodi, che ha lodato su Twitter la "meravigliosa scenografia del WorldPrix Roma". Ben 1800 bambini dai ...Un'Italia in crescita, seppur ancora a secco di podi nelPrix di Roma diche sta andando in scena al Foro Italico. Ottima la prova del classe '03 Giuseppe Foti, eliminato agli ottavi di finale della categoria - 58 kg dal due volte campione ...

Taekwondo, Grand Prix Roma 2023: Simone Alessio si ferma ai quarti. L'azzurro eliminato da Geon-Woo-Seo OA Sport

ROMA (ITALPRESS) - Una festa di sport, un evento in cui il taekwondo è stato protagonista assoluto in una cornice, quella del Foro Italico, vestita a fest ...Si ferma ai quarti di Finale il cammino di Simone Alessio al Grand Prix di Roma 2023 di taekwondo. Il Campione del Mondo in carica infatti è stato eliminato nella categoria -80 kg a un passo dalle sem ...