(Di domenica 11 giugno 2023) Siaidi Finale il cammino dialdidi. Il Campione del Mondo in carica infatti è statonella categoria -80 kg a un passo dalle semifinali dal competitivo sudcoreano-Woo-Seo, il quale si è imposto per 1-2 dopo tre round tiratissimi. Una sfida persa di misura perche, dopo aver sconfitto ai sedicesimi il compagno di squadra Antonio Gerrone (2-0) e agli ottavi l’australiano Leon Sejranovic, ha dovuto fronteggiarsi con l’asiatico, il quale si è riscattato dalla sconfitta rimediata proprio controalle Finali di Riyad lo scorso anno. Une spettacolo quello messo ...

Nella spettacolare cornice dello stadio Nicola Pietrangeli, dal 9 all'11 giugno l'evento più atteso per i praticanti diF. I. T. A: ilPrix per il punteggio necessario alle qualificazioni olimpiche e in contemporanea il torneo Kim e Liu per i più giovani. 'Un evento nell'evento - spiega il delegato ...... pieno di tifosi, non ha lasciato indifferente il ministro per lo Sport Andrea Abodi, che ha lodato su Twitter la "meravigliosa scenografia del WorldPrix Roma". Ben 1800 bambini dai ...Un'Italia in crescita, seppur ancora a secco di podi nelPrix di Roma diche sta andando in scena al Foro Italico. Ottima la prova del classe '03 Giuseppe Foti, eliminato agli ottavi di finale della categoria - 58 kg dal due volte campione ...

Taekwondo, Grand Prix Roma 2023: Simone Alessio si ferma ai quarti. L'azzurro eliminato da Geon-Woo-Seo

