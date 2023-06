Szczesny | sirene dalla Premier | i club interessati al portiere

(Di domenica 11 giugno 2023) La Juventus, in questa sessione estiva di mercato, rischia di perdere; l’estremo difensore piace a diverse squadre di. Una stagione che è meglio dimenticare; la Juventus aveva iniziato con ben altre aspettative ma si sono trovati di fronte a diversi problemi. In campionato mai competitivi per il titolo mentre nelle Coppe il percorso è stato ancora più negativo; a questo bisogna aggiungere il discorso relativo alla penalizzazione che ha inevitabilmente influito sul cammino dei bianconeri.(LaPresse)Poche le note positive in questa stagione; tra queste troviamo, senza ombra di dubbio, i portieri. La Juventus può contare su due estremi difensori di assoluto livello che hanno dimostrato di dare un contributo importane all’interno della stagione bianconera. Il titolare,, è stato ...

Calciomercato Juventus, possibili inglesi per Szczesny. Il profilo di Wojciech potrebbe fare proprio al caso del Manchester United: per fargli lasciare la Continassa potrebbe 'bastare' ...

