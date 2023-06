'In due minuti ero una donna' - Come spiega TicinOnline , ilè rimasto stupito da come sia ... Leggi Anche, precipita aereo turistico: morti il pilota e due passeggeri Illegale o no - A ...... dall'Italia verso Germania,e Inghilterra: qui tutte le... cultura & spettacolo 7 Giu ... meta preferita dopo Sicilia e Sardegna Attualità 6 Giu 2023 Terlizzi, operaiotravolto e ucciso ...... dall'Italia verso Germania,e Inghilterra: qui tutte le... cultura & spettacolo 7 Giu ... meta preferita dopo Sicilia e Sardegna Attualità 6 Giu 2023 Terlizzi, operaiotravolto e ucciso ...

Svizzera, 23enne cambia sesso per non fare il militare TGCOM

Il giovane ha sfruttato una procedura semplificata introdotta nel 2022 per diventare, solo sulla carta, una donna: "Un funzionario mi ha fatto entrare in sala riunioni: due minuti dopo ero una ragazza ...Il cambio di sesso è stato semplificato in tutta la Svizzera. Un ragazzo ha sfruttato l'occasione per evitare l'arruolamento.