Svezia | sparatoria a Stoccolma | un morto e tre feriti

Un ragazzo di 15 anni e' stato ucciso e altre tre persone sono rimaste ferite in una sparatoria a Stoccolma, in Svezia. La polizia e' al lavoro per stabilire un movente. 11 giugno 2023

Un ragazzo di 15 anni e' stato ucciso e altre tre persone sono rimaste ferite in una sparatoria a Stoccolma, in Svezia. La polizia e' al lavoro ...Due persone sono state arrestate al termine di un inseguimento in autostrada The post Stoccolma, sparatoria in strada, almeno un morto e 4 feriti appeared first on QdS.